新潟県村上市で行われている縄文時代後期の上野遺跡の発掘調査が終了することになり、11月3日、遺跡とそこから出土した土器などが一般に公開されました。 ■発掘調査終了の“上野遺跡”を一般公開 【齋藤正昂アナウンサー】「村上市の国道7号脇のこちらに縄文時代後期としては県内最大級の集落があったといいます」村上市にある上野遺跡。約4000年前の縄文時代後期の遺跡で2017年から発掘調査が実施されています。【県埋蔵