新潟県胎内市の養鶏場で11月3日に発生した高病原性鳥インフルエンザの感染が疑われる事例について、4日、遺伝子検査の結果、陽性と確認されました。県内では今シーズン初めての感染確認で、約63万羽の殺処分が始まっています。 胎内市の養鶏場で3日、70羽のニワトリが死んでいるのが見つかり、簡易検査で高病原性鳥インフルエンザの陽性反応が出ていました。県は4日、その後の遺伝子検査の結果、陽性と確認されたと発表しま