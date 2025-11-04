取材に応じる横浜Ｆ・マリノスの中山昭宏社長＝横浜市港北区のクラブ本社Ｊ１横浜Ｍの中山昭宏社長が４日、横浜市港北区のクラブ本社で取材に応じ、１０月２８日に強化責任者の西野努スポーティングダイレクター（ＳＤ）が今季限りで退任すると発表したことについて、「今シーズンの結果と現状を総合的に検討した結果、今回の判断に至った。私自身も断腸の思いではある」と語った。横浜Ｍは昨季まで社長が強化責任者を兼務して