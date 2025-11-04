ベトナムと国境を接するカンボジア南東部で、特殊詐欺に関与したとみられる日本人13人が捜査当局に拘束されたことが分かりました。カンボジアの地元メディアによりますと、南東部バベットで4日、捜査当局が詐欺拠点とみられる建物を摘発し、57人を拘束しました。このうち半数以上は台湾出身で、関係者によりますと、日本人13人が含まれているということです。現地の日本大使館は「事実関係を確認中」としています。カンボジアでは