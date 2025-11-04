阿佐ヶ谷姉妹改め、谷四姉妹！？ＮＨＫテレビ「第２５回わが心の大阪メロディー」が４日、同大阪放送局から生放送され、終演後に司会の今田耕司、出演者の上沼恵美子、天童よしみ、阿佐ヶ谷姉妹、ＮＭＢ４８の泉綾乃、川上千尋、小嶋花梨、塩月希依音が取材に応じた。阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子は「この並びで座らせていただいているってこと自体、前世で何の徳を積んだんだろう」と夢見心地。上沼が高校生のコーラス部員と