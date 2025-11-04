４日、輸入博が開かれる国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社上海11月4日】第8回中国国際輸入博覧会が5日に上海市で開幕する。今年の展示面積は36万7千平方メートルを超え、世界から4108社が出展し、461の新製品、新技術、新サービスを展示する。開幕準備をほぼ終えた国家エキシビション・コンベンションセンター（上海）を取材した。４日、国家エキシビション・コンベン