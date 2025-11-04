ドル買い継続、ユーロドル一時１．１４８０レベル８月１日以来安値水準＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ユーロドルは一時1.1480レベルと８月１日以来の安値水準となった。ポンドドルは1.3053レベルと、４月１４日以来の安値水準となった。 ドル指数は１００．１１５まで上昇し、８月１日以来のドル高水準となっている。２００日線１００．３８７を視野に入れる水準に上昇している。 EUR/USD1.148