マスタードと砂糖が隠し味！ 思わず誰かに教えたくなる、でも本当は秘密にしておきたい……！ そんなおいしさのポテトサラダをご紹介します。ポイントは、じゃがいもをゆでるときにたっぷりの砂糖を入れること。さらにマスタードを隠し味に加えることで、コクとほんのりした酸味がプラスされます。レシピ作者は、行きつけの韓国料理店の方から教わったというこだわりの一品。実際に作った人からは「何度もリピしてます！」と絶賛