ワールドシリーズ2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後ドジャースタジアムに移動、優勝報告会を行った。【映像】佐々木朗希に“ムチャ振り”→球場大歓声選手らのスピーチが行われる中、ミゲル・ロハスがマイクを握り、佐々木朗希を呼ぶと、24歳の誕生日を迎えた佐々木をサプライズで祝った。球場のDJに向けて「音楽を流してくれ」と呼びかける。すると「ハッピーバース