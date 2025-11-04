飲食店のトイレに小型カメラを設置し、女性の尻を盗撮したとして、11月4日、建設会社の役員の男が性的姿態等撮影の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、徳島市南島田の建設会社役員の男64歳です。警察によりますと、容疑者の男は2025年7月、県北部の飲食店の男女兼用トイレに小型カメラを取り付け、女性の臀部を動画で撮影した、性的姿態等撮影の疑いが持たれています。カメラは2～3センチ程のサイコロ状で、通信機能があ