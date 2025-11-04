ワールドシリーズを制覇したドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が３日（日本時間４日）、インスタグラムのストーリーズを更新。昨年同様、優勝パレード後に行われたナイトパーティーの様子を投稿した。「ＷＯＲＬＤＣＨＡＭＰＩＯＮＳ」の電飾の前には特大のダンスステージがあり、私服姿のフリーマンやカーショーが談笑。グラスノーは何かに爆笑するなど、ハイテンションの様子だった。また、エドマンの妻クリスティン