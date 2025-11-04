11月4日の「踊る！さんま御殿!!」にて「秋の爆笑！さんま御殿‼健康オタクvs甘やかし 独自の健康法で大激論祭」を放送。仕事復帰後、初のTV出演となる滝沢カレンが最近ハマった健康法を明かした。滝沢は、トークテーマ「人から変だと言われる私の健康法」で、いきなり「今に始まったことじゃないんですけど」と話し始めたため、さんまは「何をや!?」と膝から崩れ落ち、「衰えてないなあ」と滝沢の変わらぬ天然トークぶりに大