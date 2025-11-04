【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLITが『ポケットモンスター』韓国版TVアニメのエンディングテーマ曲を担当する。 ■軽快で暖かいサウンドが特徴 エンディングテーマのタイトルは「Secret Quest」で、11月4日にデジタル配信がスタートした。冒険を通じて大切な何かを発見し、自分たちが本当に望むことと世の中の隠された秘密を探し出すストーリーで、軽快で暖かいサウンドが特徴