4日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の5万1360円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては137.2円安。出来高は7673枚となっている。 TOPIX先物期近は3300.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.64ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物