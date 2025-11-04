◆ＡＣＬＥ▽第４節町田１―２メルボルンＣ（４日・町田ＧＩＯＮスタジアム）Ｊ１町田はホームでメルボルンＣ（オーストラリア）に１―２で敗れた。１次リーグは１勝２分け１敗で折り返した。試合開始からわずか３２秒で、まさかのオウンゴールを献上。その後、前半２４分、ＭＦ相馬勇樹がドリブルで相手を振り切り左からクロスを上げると、ＭＦ望月ヘンリー海輝が左足で合わせて同点に追いついた。だが、後半アディショ