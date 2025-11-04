ユーチューブの「ピカイチ名古屋チャンネル」が３日に更新され、同学年の中日ＯＢ・山本昌氏と広島ＯＢ・紀藤真琴氏が出演し、山本昌氏が同期入団で今年８月に他界した山田和利氏に謝罪した。１９８３年のドラフト会議で、日大藤沢高の山本昌氏は中日から５位指名され、東邦高の山田和利氏は４位で指名された。だが、山本昌氏は同級生と共に日大への進学が内定していたため、球団が入団の確約を得るため、４位の山田氏よりも先