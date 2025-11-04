声優の早見沙織とハリウッドザコシショウが４日、都内で行われた映画「プレデター：バッドランド」（７日公開）ジャパンプレミアイベントに松村沙友理と登壇した。舞台あいさつが始まるとザコシショウが３時間かかったという衝撃の特殊メークで主人公のプレデター「デク」の姿になりきって登場。「デクええやん」と言いながら、自身のトレードマークのテンガロンハットを舞台上でかぶり「ハンマーカンマー」を連呼した。「プ