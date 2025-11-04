胎内市の養鶏場で死んでいたニワトリが高病原性鳥インフルエンザの遺伝子検査で陽性だったと確認されました。県内で鳥インフルエンザが確認されるのは今シーズン初めてで、県はこの養鶏場で飼育されていた約63万羽のニワトリの処分を始めました。（リポート）「高病原性鳥インフルエンザが発生したとみられる現場です。中では白い防護服を着た人たちが作業しているのが確認できます」県によりますと11月3日、胎内市の