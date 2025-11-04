タイムズ24は、新設する時間貸し駐車場「タイムズパーキング」を原則としてキャッシュレス決済専用とする。11月以降に新設する駐車場が対象で、既存の駐車場も施設に付帯する駐車場など一部を除き、順次キャッシュレス決済専用に変更する。駐車料金の支払い手段は、クレジットカード、交通系IC、QRコード決済、アプリのみで支払いが完結する「タイムズクラブアプリ決済」などに対応している。キャッシュレス決済専用の駐車場は、原