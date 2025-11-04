お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）が4日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。「手洗いうがいはしない」と言い切り、その理由についても語った。この日は「健康オタクVS甘やかし 独自の健康法で大激論祭」と題し、スタジオに集結した著名人が独自の健康法を紹介した。中岡は「僕は家に帰っても手を洗わないし、うがいもしない」とキッパリ。スタジオから「えっ！」という声が上がると「