JRAの武豊騎手（56）が2日放送のカンテレ「武豊×麒麟・川島×ウエンツ私の世界じゃ当たり前京都”畑違い”ルーツツアー」（後4・30）に出演。パドックでの“ルーティン”を明かした。武は川島、ウエンツと共に京都競馬場を訪れ案内。パドックの前では「集まってるお客さんとか見る？」と質問され「見ます見ます。スモークのゴーグル着けてるんで、結構横目で見ます」とぶっちゃけた。「またこのオッサン来てるなぁと