ボートレース蒲郡の「第55回蒲郡大賞典」は4日、2日目が終了した。90日のフライング休み明け初戦だった初日を2連勝した毒島誠（41＝群馬）の2日目は2、5着だった。キャリアボデー交換をして臨んだ前半6Rを2着として臨んだ後半11R。3号艇からピット離れ良く2コースに入って差しハンドルを繰り出した。イン有利に運んだ和田兼輔には届かなかったが、2着は確保かと思われた。ところが1周2マークで川北浩貴（不良航法）と大きく