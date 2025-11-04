神奈川・横須賀市の球団施設で行われているＤｅＮＡの秋季練習第１クールが４日、終了した。指揮官は強化ポイントに守りを掲げているとあって、この日の練習では投内連係、フライが上がった際の内外野の声掛けなどもみっちりとこなした。「チームとしての連係プレーを各コーチがしっかり指導してくれた」とうなずいた。練習で三塁に入っている外野手の度会輶輝に関しては「彼が三塁をできるようになると将来的にも彼の起