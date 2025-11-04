◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦トヨタ自動車10―0四国銀行（2025年11月4日京セラドーム）トヨタ自動車が四国銀行に快勝し、6大会連続で初戦を突破した。「4番・中堅」でフル出場した逢沢崚介は、3―0の6回2死二、三塁から右越えの2点三塁打。「前の打者が三振した後だったので、より集中して打席に入れました。ほぼ完璧な当たりだったと思います」。優勝候補筆頭と目された今夏の都市対抗は、延長タイブレークの