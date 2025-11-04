韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「도와주세요（トワジュセヨ）」の意味は？「도와주세요（トワジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、手助けを丁寧にお願いしたいときの一言です。「도와주세요（トワジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りた