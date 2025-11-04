今期放送中のTVアニメ「ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん」が、11月8日（土）より秋葉原にてアキバジャックキャンペーンを開催。当キャンペーンでは30店舗の店頭に4種ののぼりが配置され、のぼりの立つ対象店舗にて700円以上お買い上げまたはご飲食の方にオリジナルポストカードがプレゼントされる。◆「ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん」×「あきかる」アキバジャックキャンペーン開催期間：11月8日（土）〜11月24日（月祝）対象：各店