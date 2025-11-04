“ひろみちお兄さん”の愛称で知られるタレントの佐藤弘道（57）が4日、自身のブログを更新。長男夫婦に子どもが誕生し、“おじいちゃん”になったことを報告した。【写真】「あきらめたゴルフが出来るなんて」佐藤弘道と妻＆息子たちの家族4ショット※3枚目佐藤は「ご報告です！」と題し、「私、佐藤弘道は…おじいちゃんになりましたぁ〜」と報告。初孫を抱き、笑顔を見せる写真を公開した。続けて「長男夫婦に神様から