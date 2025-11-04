日本維新の会の藤田共同代表側が公設秘書の会社に「ビラデザイン印刷費」などの名目でいわゆる旧文通費から支出していたことについて、藤田氏は、「法的にはどこから切り取っても適正」などと主張しました。共産党の機関紙「しんぶん赤旗」は、日本維新の会の藤田共同代表側が2017年から2024年まで、公設秘書が代表を務める会社に「ビラデザイン印刷費」などの名目で、合計およそ2000万円分を発注し、「身内への税金還流という重大