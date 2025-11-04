関西電力高浜原発2号機（左）と1号機＝2023年7月、福井県高浜町関西電力は4日、今月運転開始50年となる高浜原発2号機（福井県高浜町）が、50年を超えて60年まで運転を継続する場合に必要な「長期施設管理計画」について、原子力規制委員会から認可を受けたと発表した。6月開始の新制度下で60年までの運転が認められたのは、同1号機に続き国内2例目。関電によると、計画の期間は運転開始50年となる14日から10年間。構造物の交換