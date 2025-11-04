全日本柔道連盟は4日、東京都内で強化委員会を開き、グランドスラム（GS）東京大会（12月6、7日・東京体育館）の日本代表を決定した。各階級4人ずつで、東京五輪女子78キロ超級金メダルの素根輝（パーク24）＝福岡県久留米市出身＝や、男子81キロ級で五輪2連覇の永瀬貴規（旭化成）らが選ばれた。同じく五輪2連覇を果たしている男子66キロ級の阿部一二三（パーク24）や、妹で女子52キロ級の阿部詩（同）も入った。女子48キロ級