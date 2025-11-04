福岡県警豊前署は4日、豊前市八屋で同日午前9時半ごろ、女性が見知らぬ男から「ドライブに行こうよ」「名前とか電話番号教えて」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は80歳くらいで身長160程度のやせ形。チェック柄の上着、クリーム色の長ズボンを着用し、灰色の軽トラックに乗っていた。