FC町田ゼルビアは11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第４節でメルボルン・シティ（オーストラリア）と町田市立陸上競技場で対戦。開始34秒で昌子源が痛恨のオウンゴール。24分に望月ヘンリー海輝が同点弾も、90＋４分にセットプレーの流れから被弾。１−２で敗れた。町田にとってはACLEで初黒星だ。試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督は「振り返れば、ただただ、もったいなか