◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦トヨタ自動車10―0四国銀行（2025年11月4日京セラドーム）トヨタ自動車が大会史上初となる2度目の大会連覇へ好スタートを切った。「7番・捕手」で出場した福井章吾が、2回無死二塁から右翼席へ先制の決勝2ラン。「打席の中で良い設定ができた。何とか引っ張ってサードへ走者を進めたい中で、ロングを打つという自分の持ち味を出すことができました」とうなずいた。捕手としては