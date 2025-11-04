高市首相の所信表明演説に対する各党の代表質問が４日、衆院で始まった。首相は、自民党と日本維新の会が連立政権の合意書で掲げた衆院議員の定数削減について、幅広い賛同を得るため、与野党で議論を重ねる考えを強調した。防衛費を含む安全保障関連費を２０２７年度までに国内総生産（ＧＤＰ）比２％へ引き上げる目標に関しては、２５年度中に前倒しを達成するとの見通しを示した。首相は、衆院議員の定数削減について「具体