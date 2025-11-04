クマによる被害がとまりません。全国でクマの出没が過去最多のペースで増え続ける中、新潟県三条市では会社の玄関ドアのガラスが割られる被害がありました。近隣住民などは恐怖心を口にします。 【石原環境相】「市街地、また里山のような所に、非常に人が生活する地域にクマが出ているので注意をぜひ国民の皆さんには払っていただきたい」11月4日、石原環境相が呼びかけたのは、全国で相次ぐクマ被害への注意。環境省のま