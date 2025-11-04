全日本柔道連盟は４日に都内で会見を行い、「グランドスラム（ＧＳ）東京２０２５」（１２月６〜７日、東京体育館）に出場する日本代表選手を発表。女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダリストの角田夏実（３３＝ＳＢＣ湘南美容クリニック）はメンバーから外れた。女子日本代表の塚田真希監督は選考基準を「１年間の国内外の成績を総合的に見て選出している」と説明。角田が選外の理由については「本来であればこのメンバ