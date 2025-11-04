2025年冬、東京ディズニーシーに「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のスペシャルメニューとスーベニアが登場!この記事の完全版を見る【動画・画像付き】販売期間は2025年11月4日〜2026年1月7日。冬ならではの可愛いダッフィーたちのスーベニアは全部欲しくなっちゃう!スーベニア、販売店舗、対象メニューをまとめた完全ガイドです。ぜひ、お買い物やレストラン選びの参考になさってくださいね。“