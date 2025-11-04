こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4102」。おおぐま座の方向、約5600万光年先にあります。明るい中心部分と、その周囲でリングを形作る渦巻腕（渦状腕）が、1本の暗いダストレーンでつながっているような独特の姿を見せています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 4102」（Credit: ESA/Hubble & NASA, G. Fabbiano）】ESA＝ヨーロッパ宇宙機関によると、NGC 4102の中心部に