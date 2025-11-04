◇第50回社会人野球日本選手権大会1回戦トヨタ自動車10―0四国銀行（2025年11月4日京セラドーム）大会連覇を狙うトヨタ自動車が10―0で四国銀行を下し、好スタートを切った。ヤクルトからドラフト4位指名された増居翔太が7回を投げ3安打無失点。昨年のMVP左腕は「初戦の難しさもある中で自分のボールをどんどん投げていって、投げながら徐々に合わせていくことができた。このチームでできる最後の大会なので、悔いなく終