◇サッカーACLEリーグステージ・イースト第4節広島1―0江原FC（2025年11月4日広島サッカースタジアム）広島は江原（韓国）に1―0で勝利した。相手のミスから後半18分にFW加藤陸次樹がネットを揺らして決勝点。DF佐々木翔が退場処分を受けて後半途中からは数的不利となったが、DF荒木隼人を中心に跳ね返した。「ルヴァン杯ファイナルから中2日で非常にタフな試合だったけど、チーム全員で戦って良い結果になった」優