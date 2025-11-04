パレスチナ自治区ガザへの派遣が検討されている国際安定化部隊について、アメリカ政府は安全保障理事会の一部の理事国に対し、少なくとも2年間の活動期間を認めるよう求める決議案を示したとアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクオシス」は3日、アメリカ政府が一部の安保理理事国に対し、ガザに派遣を検討している国際部隊に関する決議案を提示したと報じました。決議案では、国際部隊は「ガザの非武装化