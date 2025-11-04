「ＡＣＬＥ・１次リーグ、町田１−２メルボルン・シティ」（４日、町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はアジア・チャンピオンズ・エリート（ＡＣＬＥ）でホーム初勝利を目指したが、１−１の試合終了間際に勝ち越されて敗戦。ＤＦ昌子源による試合開始早々のオウンゴールも響き、同大会４試合目で初黒星を喫した。試合後、昌子は時折下を向きつつピッチを退いた。まさかの幕開けだった。キックオフ後、相手の前線へのボールがＤＦ昌