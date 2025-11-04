[11.4 ACLEリーグステージ第4節 町田 1-2 メルボルン・C Gスタ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は4日、リーグステージ第4節を行い、FC町田ゼルビアがメルボルン・シティ(オーストラリア)に1-2で敗れた。開始32秒にDF昌子源のオウンゴールで失点し、厳しい立ち上がりとなった一戦。前半のうちにMF望月ヘンリー海輝の今大会2点目で追いついたが、後半の猛攻が相手GKにことごとく阻まれると、後半アディショナルタイム4分に