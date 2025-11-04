[11.4 ACLE第4節 広島 1-0 江原 Eピース]サンフレッチェ広島は4日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第4節の江原FC(韓国)戦を行った。ルヴァンカップ優勝から中2日、キャプテンマークを巻くDF佐々木翔が退場するアクシデントもあったが1-0で勝利した。広島はルヴァン杯決勝の先発からGK大迫敬介に代えてGKチョン・ミンギを起用したほか、前線の3人とウイングバックも変更。3バックと2ボランチの顔ぶれは変