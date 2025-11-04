JRAの武豊騎手（56）が2日放送のカンテレ「武豊×麒麟・川島×ウエンツ私の世界じゃ当たり前京都”畑違い”ルーツツアー」（後4・30）に出演。若手時代を振り返った。トークのお題は「若手の頃つらかった仕事」。「ずっと勝てなかったとか？」と振られると、武は「僕は逆ですわ。競馬の世界も縦社会っていうか、結構厳しいんですけど、新人の時から僕めっちゃ勝ってしまって。そうすると先輩とバランスが崩れるというか」