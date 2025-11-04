デンマーク選手を破った張本智和＝4日、フランクフルト（ゲッティ＝共同）卓球のチャンピオンズ・フランクフルトは4日、ドイツのフランクフルトでシングルス1回戦が行われ、男子は張本智和（トヨタ自動車）がデンマーク選手を3―0で下し、2回戦に進んだ。女子は伊藤美誠（スターツ）がフランス選手に3―1で勝ち、大藤沙月（ミキハウス）はシンガポール選手に3―2で競り勝った。（共同）