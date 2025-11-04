キャッチボールをする横浜ＤｅＮＡの井上＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの３選手が４日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で契約交渉に臨んだ。２年目の井上絢登選手（２５）は現状維持の９００万円で更改し「１軍に定着できず、悔しいシーズンだった」と語った。高卒２年目の今季、プロ初登板で初勝利を挙げた武田陸玖投手（２０）は現状維持の５６０万円で更改。「来春のキャンプから１軍の戦力と