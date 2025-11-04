バーチャルYouTuberの宇宙から来た侵略猫・宙星ぱるが、新曲「天晴れパラダイス」を活動5年目の生誕日となる11月5日にリリースすることを本日の生誕前夜祭生配信で発表した。宙星ぱるのオリジナル曲は、3年前にリリースした「猫のギャラクシー伝説」以来となり、作詞作曲には本人からのラブコールで「重音テトはこんなパーティ二人で抜け出せるのか」「大盛り無料なんだから大盛り頼め」「終わってる料理番組」など一度聴いたら耳