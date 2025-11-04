なとりが、TVアニメ『【推しの子】』第3期エンディング主題歌に新曲「セレナーデ」が決定したことを発表した。◆『【推しの子】』動画なとり本人もかねてから『【推しの子】』原作のファンだったと言い、登場キャラクターのアクアをモチーフに「彼だけにはこの音楽が流れている時間だけでも幸せに眠っていてほしいという願いを込めて作った楽曲」と、今回のタイアップに際したコメントも到着している。◆◆◆■