さらさが、10月22日にリリースした新曲「Thinking of You」のMVを公開した。◆さらさ 動画MVを手掛けたのは、今作の楽曲のジャケットとアーティストビジュアルも手掛ける、写真家・松岡一哲で、松岡がMVを制作するのは初のこと。全編8mmフィルムカメラで撮影された映像は、楽曲の雰囲気と相まって、何度も繰り返し楽しめる作品に仕上がっているという。https://youtu.be/FlLoKHBtlgMなおさらさは、11月13日より東名阪ツアー＜Think